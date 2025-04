Ignacio Ruiz-Quintano: Darwinismo

Pasan los días y nadie ha contestado la muy pertinente pregunta, aquí, de Hughes: «¿Qué harán con Darwin» los que ya se han cargado a Churchill?

Darwin, para los de letras, es el hombre que pasa por haber inventado la teoría de la evolución y ... la distancia social: su hijo presumía de un padre capaz de saber diferenciar entre «un cuarto de hora» y «diez minutos».

Darwinismo, pues, es lo de Edmundo Bal, que supo diferenciar entre los dos metros de distancia social propuesta por la autoridad sanitaria y el metro y medio propuesto por Ciudadanos.

Lo de Nadia Calviño, en cambio, no es darwinismo, ya que en modo alguno dama de tan acrisoladas virtudes masónicas (hija del secretario particular de Suárez en TVE) puede pasar por la más apta, si se tiene en cuenta que, en plena pandemia, no vio en el bicho chino capacidad de influencia en la economía. Su nominación recuerda la anécdota del Rey explicando a Maura el despido de Moret: «Para calmar la agitación militar, acordamos el nombramiento de dos generales, Polavieja y Weyler. La Embajada en París me comunicó que en aquellas logias masónicas se resolvió impedir el ascenso de Polavieja («el general cristiano»). Comprenderá usted mi sorpresa y mi indignación cuando a las pocas horas me dijo Moret, sin dar importancia al tema, ni a mí explicación ninguna, que Polavieja no podía ser capitán general».

Y ahora ¿qué harán con Darwin? Ciertamente, escribió cosas racistas, aunque ¿eran suyas o del tal Wallace al que levantó la teoría de la selección natural? (En «El reino del lenguaje», póstumo, hace Tom Wolfe «surfing» periodístico sobre estas variaciones darwinistas que ríase Wertheimer de las Variaciones Goldberg que lo mataron).

-¡No somos latinos! ¡Somos afrolatinoamericanos! -gritaba Fidel Castro, hijo de gallego y libanesa, o sea, «pañol» (¡al menos Batista era mulato!), que con los negros ni los metía en el gobierno ni los dejaba salir de Cuba.

¿De dónde iba a sacar la AOC que los latinos son negros?