Igual ahora que Bosé se ha coscado del lujo que supone la libertad empieza alguien a defenderla.

La libertad murió en Europa antes de nacer, exactamente con las revueltas de octubre de 1789, cuando la Revolución, dicho por la hija del ministro Necker, cambió de objeto y ya no fue la libertad sino la igualdad su objetivo. Desde entonces Europa sabe de libertad por lo que haya leído en los libros.

Bosé ha pillado a nuestro Toni Manero (Pedro Sánchez) cantándole su «Linda» a Melinda Gates, esposa de Bill, a cuya Fundación ha contribuido con 125 millones nuestros para una vacuna con polvos mágicos «para controlarnos».

-Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España

