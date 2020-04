El virtuosismo de la incompetencia

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 23/04/2020 00:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son de traca. Han alcanzado ese nivel de virtuosismo en la incompetencia que consiste no en tomar decisiones inadecuadas sino en arreglárselas de tal manera que logren arruinar las correctas. Hay tal desbarajuste en este Gobierno ineficiente que cada solución que plantea acaba desembocando en un nuevo problema; cuando no tropieza en sus desavenencias internas se muestra incapaz de sacar adelante sus propias ideas. Si no se precipita llega tarde, si no peca de ineptitud comete negligencia. Su deslumbrante exhibición de torpeza movería a cachondeo si no estuviésemos hablando de una tragedia. De tanto presumir de ser de izquierdas han llegado al punto culminante de no dar una a derechas.

El fracaso tiene muchos grados, y el último es el

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Romper el espejo

Romper el espejo El speaker de la resistencia

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Juego sucio

Ignacio Camacho Articulista de Opinión