Virtudes privadas

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 24/03/2020 23:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alrededor de once millones de españoles tienen algún tipo de seguro médico privado. Entre ellos Carmen Calvo, a la que no hay nada que reprochar en ese sentido aunque La Moncloa haya tratado de justificar -excusatio non petita...- su ingreso en la Ruber como producto de un concierto mutual de funcionarios. Lo que rechina, y el aparato de comunicación gubernamental lo sabe, es la contradicción de esa elección libérrima con el enfático discurso oficial de defensa del sistema público, que objetivamente y pese a las críticas que recibe a menudo constituye un motivo de general orgullo. Pero no es ni tiene que ser el único; de hecho, en una emergencia como ésta no se puede desperdiciar ningún recurso si se

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Lázaro

Lázaro ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sobredosis

Sobredosis ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un proyecto caducado