La ventana pintada

En la burbuja de las vacaciones quizá no hayas oído a esa consejera de Sanidad vasca, Nekane Murga. Te lo voy a contar, bien oirás lo que dirá, como en los romances antiguos: que la nueva normalidad es imposible, que el virus se ha vuelto a descontrolar, que muchas personas que están de veraneo ahora ingresarán en un hospital en septiembre, y eso si hay camas, y que algunas morirán. Memento mori pero en román paladino; se conoce que la mujer ya no sabía cómo advertirlo. Y dan ganas de aplaudir porque no es hora de más autoengaños, ni de mentiras cómodas o piadosas, ni de camuflaje de datos, ni de pensamiento ilusorio, ni de vivir como si nada hubiera

