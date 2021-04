Territorio Sioux

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 10/04/2021 23:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El otro día te agredieron en Vallecas. Sí, a ti, que no has ido ni irás a un mitin de Vox, ni piensas votarlo, ni te conmueve su retórica bizarra de Don Pelayo. También a ti, que apoyas a Ayuso, y a ti, penúltimo y animoso resistente de la tercera vía de Ciudadanos. Incluso a ti, simpatizante del PSOE durante toda tu vida, sedicente progresista que nunca contemplarás otra alternativa, y a los que se abstienen porque están desengañados de la política. El otro día nos apedrearon a todos los que creemos en la democracia como mecanismo de solución pacífica a los conflictos. A los que aprendimos desde chicos a aceptar el arbitraje de las urnas aunque no nos guste

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El escudo rasgado

El escudo rasgado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Estado de desmadre

Estado de desmadre ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El falso hereje