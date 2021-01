Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 11/01/2021 23:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última táctica de los spindoctors de La Moncloa consiste en sacar pecho de los fracasos. El viejo «sostenella y no enmendalla» (ni reconocella) en el formato actualizado de las comparecencias en los telediarios. Si te critican no retrocedas un solo paso, mantente en tus trece y bajo ningún concepto tuerzas el brazo o admitas un error que crezca al adversario; ésa es la consigna para cuando no haya a mano nadie a quien culpar del fallo. Así, Marlasca se proclama «orgulloso y satisfecho» de no haberse enterado en tiempo y forma del nevazo que esperaba desde varios días antes cualquier español con internet o radio. Claro, es que no nevaba así desde la época de Franco. Lagarto, lagarto. El

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El general invierno

El general invierno ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Populismos de andar por casa

Populismos de andar por casa ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Llaman a los acreedores