La realidad desobediente

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 05/01/2021 18:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En demostración palmaria de que las cosas no cambian porque cambie el año, la transmisión del Covid va deprisa y la vacunación va despacio. Pero cuando la propaganda se estrella contra la realidad, los propagandistas arguyen que la realidad se ha equivocado. Siempre hay un culpable: Europa, que no distribuye suficientes dosis por imprevisión logística o por errores de cálculo, o las autonomías del PP -mayormente Madrid- que provocan adrede el atasco para favorecer al sector privado. El Gobierno de la pegatina gigante trazó correctamente el calendario y si no se puede cumplir es porque los demás no hacen bien su trabajo. La cogobernanza es el argumento perfecto del que echar mano en cuanto surge un fiasco, un contratiempo o

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC De la leyenda a la mentira

De la leyenda a la mentira ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Preposiciones

Preposiciones ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La verdad derogada