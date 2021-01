¿Pandemia? ¿Qué pandemia?

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 25/01/2021 23:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde el pasado fin de semana no hay más prioridad para Sánchez y su Gobierno que las elecciones en Cataluña. ¿El «bicho»? Cosa de las autonomías. ¿El atasco de las vacunas? Problema de Europa, que no trae las dosis, o del consejero listillo de Murcia, o del Jemad y hasta de la alcaldesa de Molina del Segura, que no tenían que haberse puesto las suyas. Ya encontrará Iván alguien o algo al que echarle la culpa y que sirva de carnaza para las tertulias. Que nadie moleste al César con esas minucias ahora que está embarcado en la operación estratégica que abrochará la legislatura.

La crecida del Covid queda en segundo plano cuando llega el momento de hacer política. Las

