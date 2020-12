El año no es culpable

Tengo una mala noticia que darte, aunque la sabes de sobra, y es que la culpa de lo que nos ha sucedido no es del calendario. Y por tanto, más allá del desahogo supersticioso propio del ser humano, los problemas no van a desaparecer porque cambiemos de año. Es cierto que ahora existen motivos de esperanza que no teníamos en marzo, pero acuérdate de la ley de Murphy y de la estúpida, artificial euforia del último verano. O de la ingenuidad con que en la pasada Nochevieja brindábamos por 2020, seguros de que el futuro estaba en nuestras manos, sin sospechar ni remotamente su sesgo dramático. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, dice el adagio.

Así y

