Ignacio Camacho: Navidad desnuda

En el fresco atardecer de Nochebuena ha comenzado a sonar en tu casa el Weihnachtoratorium de Bach, con su imponente fanfarria de timbales, obóes y trompetas, y en la escenografía de la grabación -dirección de Nikolaus Harnoncourt, principios de los ochenta- reconoces toda la arquitectura ... simbólica de la Navidad que sueñas. Los trajes talares del coro, el árbol iluminado junto a la orquesta, el enorme cuadro de la Adoración sobre el sagrario, el órgano barroco, la grandiosa cantata que se eleva como una burbuja de gracia sonora hasta las bóvedas de la vieja iglesia. La tradición espiritual, religiosa, cultural y estética de una fiesta en la que tu corazón encierra la memoria de tu identidad con un sentido de anclaje y de permanencia capaz de sobreponerse a cualquier pérdida. El canon de emociones primigenias, auténticas, inmunes al paso de los años y al dolor de la ausencia, en el que quedó impresa la sensación de plenitud que aún corre por tu médula. Nada podrá con eso, ni el miedo, ni la incertidumbre, ni la angustia, ni la desazón interna acumulada en meses de fatiga pandémica. Ninguna interferencia te impedirá revisitar, mientras estés vivo, el espacio de ternura y de pureza, el paisaje moral con el que identificas la época en que se forjaron las claves de tu conciencia.

En esta Navidad distinta, extraña, limitada, casi desnuda de componentes superfluos, has comprendido la necesidad de buscar dentro de tu propio ser la esencia del misterio. Apenas sin adherencias y sin atrezos; sólo el esquema abstracto, sintético, que conservas velado en el sustrato íntimo de los recuerdos. La ceremonia del rencuentro con una experiencia guardada en el fondo del tiempo, allí donde dejaste abierto para siempre el almacén de tus mejores sentimientos. El delicado relato de amor familiar, de bondad y de desprendimiento que tus padres reprodujeron para ti en la calidez del hogar en invierno. El patrimonio inmaterial de la fe, del arte, de la historia, del refinamiento; el código ético de la convivencia, del humanismo, de la comprensión, de la inocencia, del afecto. Todo eso que en tu infancia hallabas sin saberlo en la simbología del portal como comienzo de un proceso de redención del fracaso, de la flaqueza, de la culpa, del desaliento. Lo aprendiste en la última Semana Santa, cuando el escenario desierto de la ciudad te devolvió el eco de los pasos solitarios que dibujaban tu itinerario secreto: el alma de la celebración no está en el ritual sino en los fundamentos. El de la Navidad es un ideal de renovación encarnado en el destello de la vela de Adviento que has encendido, mientras la majestuosa belleza de la música te impregna de sosiego, por todos los que ya no pueden hacerlo.