Mandar sin saber

De todos los fracasos que el Gobierno va coleccionando durante la pandemia como un niño que clavase en un cartón mariposas muertas, el del mando único acaso sea el que deje más largas secuelas. Secuelas políticas, claro, que en su gravedad no se pueden comparar con la irreversible lista de lápidas aún frescas, tan larga que no hay modo de componer con ella -otro fracaso- una estadística fiable o por lo menos honesta. Pero hasta esa dificultad de cálculo es también consecuencia parcial de la incapacidad del Ministerio para cuadrar una cuenta que cada autonomía ha resuelto a su manera, como tuvieron que comprar mascarillas o trajes de protección que aún estarían esperando de no haber decidido salir a proveérselas.

