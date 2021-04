La llave entregada

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 16/04/2021 23:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si se te revolvía el estómago con los acercamientos de presos etarras, procura aprovisionarte de antiácidos en la farmacia. Los vas a necesitar para digerir el traspaso consumado al País Vasco de las competencias de gestión penitenciaria. Acuerdo cerrado aunque para no interferir en las elecciones de Madrid, como si eso fuera posible, no se formalizará en una firma hasta mayo. Y sí, significa exactamente lo que estás pensando. Por supuesto que la legislación general sobre prisiones seguirá, faltaría más, a cargo del Estado. Y por supuesto también que buena parte de los terroristas trasladados por Marlaska no están todavía en Euskadi sino en territorios aledaños. Pero puedes apostar a que, como en Cataluña con los líderes del ‘procés’, no

