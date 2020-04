Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 10/04/2020 23:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si conservas la salud y el trabajo y el virus no te ha atacado a ti o a tu familia, he de decirte algo que no te va a gustar y es que esa sensación de seguridad relativa que tienes encerrado en tu casa es ficticia. Siento no ser asertivo ni optimista, pero mientras te sientes a salvo en esa burbuja doméstica desde la que vas contando o descontando los días, ahí fuera se está derrumbando el paradigma del mundo que conocías, y cuando salgas verás cómo se han hecho trizas todos nuestros planes de recuperar pronto el modo habitual de vida. Ni siquiera somos héroes como pretenden hacernos creer esos discursos de autoayuda que nos endilgan a cada rato;

