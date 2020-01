Las cosquillas de la estatua

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 24/01/2020 23:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A ver si va a ser verdad eso del síndrome del ex, de la angustia existencial que se apodera del prócer retirado cuando el teléfono deja de sonar o sólo llaman los amigos para invitarlo a una comida y la esposa para recordarle que tiene que pasar por el súper o la farmacia. De otra manera no se entiende que un tipo como Rajoy se esté dejando querer ante la insólita propuesta de presentarlo candidato a la Federación Española de Fútbol. Sí, Rajoy, la esfinge que dejaba desesperarse a Merkel mientras la prima de riesgo rompía los ejes de coordenadas, la estatua que no movía un músculo de la cara cuando Cataluña estaba a punto de independizarse por las bravas.

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Delcygate

Delcygate ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El agente antisistema

El agente antisistema ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cabos sueltos