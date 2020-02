El cabo suelto

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 17/02/2020 23:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Pedro Sánchez no quiere pactar con alguien es bastante más generoso que cuando lo desea. A Podemos, que le quitaba el sueño y tal, le entregó cinco carteras, le aceptó la mitad de su programa y le regaló en el lote un giro de 180 grados en la política sobre Venezuela. A Bildu -«si quiere se lo digo cinco o veinte veces: no pactaremos»- le ha regalado alcaldías navarras y promesas subrepticias de alivio penitenciario a los reclusos de ETA. A los separatistas catalanes -«no es no y nunca es nunca»-, libertad condicional, una reforma del Código Penal y una mesa bajo la que humillarse a petición de Junqueras. Al PNV, el habitual manojo de transferencias. Al BNG, diversos

