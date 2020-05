Se busca chivo expiatorio

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 04/05/2020 23:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ea, pues ya tiene el Gobierno el debate donde lo quería. No en su caótico plan de desconfinamiento, que probablemente no sirva ni para frenar el virus ni para levantar la economía, sino en si el PP va a apoyar o no la prórroga del estado de alarma. Punto para Moncloa: el adversario se meterá en un lío haga lo que haga. Si vota que sí, decepcionará a muchos votantes que consideran llegada la hora de darle a Sánchez un corte de mangas; si se niega le caerá encima una brutal descarga de culpas potenciada con fuerte artillería mediática. Por si el sábado no había quedado clara la amenaza, el ministro Ábalos la dejó ayer diáfana: cualquier posible rebrote se

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El aplauso apagado

El aplauso apagado ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Harry el Sucio

Harry el Sucio ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El chantaje del César