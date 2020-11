Apuntar a los contrafuertes

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 17/11/2020 23:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Estatuto de Cataluña promovido por Zapatero no rompió España, pero diez años después se produjo un levantamiento secesionista multitudinario. Los procesos históricos son fenómenos paulatinos o graduales que rara vez provocan desenlaces inmediatos; no obstante, cuando a una mesa se le aflojan los tornillos o se le sierran las patas suele acabar viniéndose abajo. Las alianzas de Sánchez con el «bloque plurinacional» que defiende Iglesias tampoco van a demoler de un día para otro el Estado, que tiene mayor resistencia estructural de la que contemplan en sus cálculos algunos aspirantes a revolucionarios. Tendrán consecuencias, sin embargo, y a la velocidad con que la política posmoderna quema los plazos no es imposible que alcancemos a verlas sin esperar demasiado.

