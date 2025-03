Ignacio Camacho: Andá, el Covid

Cinco meses después de decretarlo, el Gobierno parece haber recordado que el estado de alarma le permite ocuparse del coronavirus. Albricias. Hasta ahora lo ha usado para eludir controles parlamentarios, burlar la Ley de Transparencia y apelar al decreto ley con una frecuencia inédita en ... esta democracia; las decisiones sobre la pandemia las ha dejado en manos de las autonomías invocando el vago principio de la cogobernanza. Esta semana, de repente, ha manejado la sensata aunque tardía idea de ampliar un toque de queda que le fue reclamado por diversos presidentes regionales en enero, vísperas de las elecciones catalanas, y que reiteradamente denegó a pesar de los inquietantes datos sobre la crecida del contagio. Entonces había territorios con más de mil infectados por cada cien mil habitantes y que ahora no llegan -siempre según la misma proporción- a los 150 ó 200 casos. Las razones del cambio de criterio, finalmente descartado, no han sido explicadas; se supone que se debía a la preocupación por la amenaza verosímil de un repunte tras la Semana Santa pero no está claro por qué se desdeñó el peligro cuando la tercera ola era una realidad palmaria, estadísticamente contrastada. Y resulta extraño que si la propuesta respondía a la existencia objetiva de un riesgo, la ministra la haya formulado a título de tanteo en vez de utilizar los poderes especiales que tiene conferidos al respecto.

Entre aquella situación y la actual media un hecho relevante: hay convocadas para mayo elecciones en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta mantiene una política aperturista tanto respecto a la movilidad ciudadana como a los horarios de bares y comercios. De hecho, es la única dirigente territorial que desde el final del confinamiento ha permanecido aferrada a ese modelo, al punto de que el Ejecutivo, disconforme, llegó a dictar en octubre un estado de alarma específico para el ámbito madrileño. Como nadie explica los motivos por los que Sanidad considera hoy convenientes unas medidas que desestimó hace dos meses, con la transmisión del Covid en punto crítico, hay margen para la sospecha de que esta saludable -y retráctil- mudanza de opinión haya obedecido a la intención de obligar a Ayuso a someterse a un marco más restrictivo. Es decir, que no se tratase tanto de un planteamiento sanitario como político. El Gobierno está pasando de desentenderse del problema a abordarlo a base de volteretas y bajo la tentación de poner a Ayuso en evidencia. Y no se sabe qué es peor, si la acreditada falta de solvencia o el probable enfoque electoralista de la pandemia. En uno u otro supuesto se están trasladando a la población mensajes contradictorios que siembran la desconcertante sensación de que la autoridad se mueve a ciegas. Y mientras aumenta la incertidumbre las vacunas, que ahora son lo más importante, desaparecen o no llegan.

