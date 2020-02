El 28-F y la nación igualitaria

Ignacio Camacho SEGUIR Actualizado: 28/02/2020 00:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Andalucía se plantó, hace hoy cuarenta años, contra la asignación de una autonomía de segunda clase, fue por un sentimiento de agravio y de ultraje que empujó a un pueblo de tradición conformista a levantarse para decir, por métodos democráticos legales, que no estaba dispuesto a ser menos que nadie. (Por cierto que las condiciones de aquel referéndum no las superarían hoy los separatistas catalanes: mayoría absoluta en cada provincia contada sobre el total del censo, no de los votantes). Aquella sacudida social que comenzó a cavar la tumba política de Suárez sirvió para desactivar una España de dos velocidades y creó un modelo territorial igualitario que ha funcionado con éxito aceptable a pesar de su posterior desparrame. Los

