Hughes: Tener amigos

Es raro que la economía vaya como va estando rodeados de ‘entrepreneurs’ y comisionistas. El ‘entrepreneur’ suele ser hijo de alguien, el comisionista amigo. No vale aquí la distinción entre amigos, conocidos y saludados, el negocio arrasa los matices y por eso en los audios ... asoma una familiaridad característica. «Hablemos de lo nuestro, que es muy bonito». Piqué (Geri) convirtió a Rubiales en otro nen de la Masía: Sergi, Chapi, Puyi, Busi, Pedri, Fati, Xavi, Gavi… y Rubi.

Vivimos en una monarquía oligárquica de amigos, las ‘oligopandis’, pero la gente va corta de eso, estamos también en recesión de amistades. Por un amigo, precisamente, me llega una encuesta realizada en EE.UU. tras la pandemia: si en los 90 la mitad de los hombres americanos decían tener más de seis amigos cercanos, en la actualidad solo era el 27%. Había algo peor. El 15% no tenía ninguno, dato consistente con lo observado en Japón, donde el 15% de los hombres reconocía una sola conversación en dos semanas. Allí, como en Inglaterra, crearon un ministerio de la soledad, y lo primero fue buscar indicadores, medidores y una definición. Soledad es cuando agradeces las llamadas comerciales. La soledad no es estar solo, es estar aislado. Si lo social es una red, la soledad también. Es una acumulación de obstáculos, de lejanías, de cortocircuitos.

Las instituciones toman medidas por puro cálculo: el solitario tiene más riesgo de padecer problemas cardíacos y demencia, aunque la soledad se agarra primero al pecho y la garganta. Pasar días sin hablar encoge las cuerdas vocales.

Estos días de Semana Santa, con la estampida vacacional, se veía muy poca gente paseando o comprando y en su mayoría eran ancianos, muchos solos. Allí estaban. Las vacaciones hacían visible lo invisible.

Si la amistad es lujo menguante, falta el trabajo o se teletrabaja, y la familia desaparece, la soledad es casi segura. Antes descubríamos frondosas palabras alemanas, complejas, superhumanas; ahora palabras japonesas, poéticas e inaugurales: ‘kodokushi’ es morirse solo y ser descubierto tiempo después.