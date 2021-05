Hughes SEGUIR Actualizado: 14/05/2021 23:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No por negar la mayor me llaman negacionista, basta negar cualquier cosa al gobierno socialista. Yo objetaba a Rociito su monserga feminista y ahora cargo el sambenito de no ser buen periodista. Si niegas su ministerio, eres un hombre machista; si niegas su pastizal, incluso serás fascista. Cuando de historia disientes ¡Se siente! Revisionista. Los del «chico, qué alarmismo», que todos eran ‘gripistas’, ahora son María del Covid, guripas con mascarilla. Pero empezaron la brasa los gurús ecologistas: Gore, Greta y los sonajas de la tropa ambientalista. Por ellos pedalearemos a servir a los turistas. Nosotros, en nuestras bicis; los chinos, en sus berlinas. En la China Popular, el Yangtsé tira caquita, pero tú vas a lavar cuando Pedro Snchz

