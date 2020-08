Colau, equilibrista de lo cuasifederal

Hughes . SEGUIR Actualizado: 27/08/2020 23:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es justicia poética, sino simple mecánica de las cosas que Ada Colau, que se hizo un nombre como princesa demagógica del desahucio, es decir, debilitadora de la propiedad ajena, se haya hecho alcaldesa de la Barcelona de la okupación y la inseguridad, debilitando la de todos. Con esa ejecutoria, le queda a Colau dedicarse, como tantos, a la memoria histórica y al simbolismo de salón (no de balcón) con la bandera Lgtbi de mascarilla (esto sirve, curiosamente, de mordaza para el otro y vela sus palabras de un mudo encanto «quedabien»). Por eso, parte de su actividad reciente, además de intentar que Messi no pueda ejercer su derecho a decidir, es tocar el «medallero». Ir retirando ahora las medallas

