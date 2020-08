Editorial ABC El horizonte judicial del chavismo El proceso de extradición de Alex Saab se va perfilando como el caso más devastador para desactivar la estructura criminal de latrocinio, usurpación y blanqueo del chavismo

La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela se encuentra políticamente aislada, económicamente en quiebra y ahora se estrecha el cerco judicial contra sus pocos contactos con el exterior a través de los que seguía enriqueciéndose. El proceso de extradición de Alex Saab en Cabo Verde se va perfilando como el caso más devastador para desactivar la estructura criminal de latrocinio, usurpación y blanqueo de las magras riquezas que quedan en Venezuela después de dos décadas de chavismo. La acumulación de pruebas que incriminan al testaferro de Maduro ante la justicia norteamericana ha adquirido un volumen y una contundencia que hará muy difícil que sus abogados puedan evitar que tenga que comparecer ante un tribunal. No podrán evitarlo ni siquiera las maniobras del equipo de Baltasar Garzón, siempre dispuesto a sostener a cualquier gobierno que se proclame como progresista, aunque haya abandonado la democracia. Poco parece importarle que se trate de unos manejos indecentes en los que los verdugos se han enriquecido con el hambre de sus víctimas, cuando se puede encontrar un argumento conspirativo para culpar a Estados Unidos. Tal como están las cosas, Garzon haría bien en distanciarse de algunas de sus amistades iberoamericanas cuyo futuro judicial puede revelar no pocas sorpresas en España.

Tampoco cabe ninguna duda de que detrás de Saab y sus manejos indecentes para trasvasar el dinero formalmente destinado a la ayuda humanitaria hacia las cuentas corrientes de los principales responsables de la dictadura (con la imprescindible ayuda del régimen iraní) se encuentra el propio Maduro, que hasta ahora ha defendido tanto a Saab como sus actividades. De alguna manera, cuando Saab comparezca ante un tribunal, en el fondo será el propio Maduro el que lo haga, como principal beneficiario de la trama de malversación y pillaje en Venezuela. Es más, lo que le suceda a Saab será sin duda el prólogo de la acusación que seguramente acabará cayendo sobre el propio Maduro y su «numero dos», Diosdado Cabello, porque nada de lo que se le reprocha a Saab hubiera podido ser llevado a cabo sin la anuencia de los principales responsables de la dictadura.

Maduro ya no tiene más objetivo que llegar a diciembre para celebrar las pretendidas elecciones legislativas, que ya han sido denunciadas por la comunidad internacional, porque la dictadura carece de legitimidad para convocarlas. El horizonte del régimen chavista no llega más lejos y sus recursos menguan a medida que se le cierran los caminos de acción clandestina. La caída de Saab no es solo la de un hombre de paja. A Maduro le va en ello mucho más que eso.