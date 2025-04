«La hora lobicán, que decían los viejos. Confunde al lobo en can y al perro en lobo. Y todo puede ser sin que se vea nada. Suspenso cautelar de todas las miradas. La hora lobicán es hora y humo. Humo para esconder y hora ... en punto que se dispone a ser, otra vez más, un nuevo amanecer o atardecer secreto...». Éste es el comienzo de la canción que da título al último álbum de Patxi Andión. Todos los medios le han dedicado en las últimas 48 horas amplios reportajes recordando al artista y al militante de izquierdas, que se caracterizó por su lucha contra el franquismo y una militancia en el FRAP que estuvo a punto de llevarle a la cárcel. Todo ello es cierto y relevante. Pero esa canción habla de una pasión de Patxi Andión que estaba ausente de casi todas las crónicas. Yo sólo la vi mencionada, de pasada, en la pluma de Raúl del Pozo. Andión era un gran cazador. Dedicó muchas horas de su vida a la naturaleza, al cuidado de las especies como sólo saben hacerlo los cazadores. Y eso no convenía decirlo en la hora de su muerte. Porque la mayoría de los medios gustan presentar el arte de la venatoria como un juego de señoritos de derechas y no como un recurso de riqueza de los pueblos de España, como una fuente de equilibrio medioambiental. Y cuando los de siempre deciden que la verdad es políticamente incorrecta, simplemente se oculta.

Ese Andión tan de izquierdas era socio del Real Club de Monteros, de la Asociación Española de Rehalas, fue director de la Escuela Española de Caza y era profesor del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), esos recursos que alimentan tantas bocas de la Castilla profunda en la que encontró la muerte. Era, en fin, un firme defensor de la montería, el medioambiente y lo rural. Pero todo eso no encajaba bien en el retrato que había que hacer del artista «comprometido», muerto al volante de su coche. En la carta de despedida que le ha escrito Carmen Basarán, presidenta del Real Club de Monteros, ella dice: «Querido Patxi, tu alma “teñida de mar” no ha quedado bañada de espuma como deseabas en “33 Versos a mi muerte”... Has soltado tu última amarra en el mar ocre y dorado de Castilla, mecido tu espíritu por el susurrar de robles y de garrigas. Será un águila y no una gaviota la que eleve tu estela... Nos dejas un enorme vacío por tu gran humanidad, por tu arte, por tu trabajo, tu simpatía... Pero sobre todo por tu amistad.» La crónica de un diario madrileño daba la información de su accidente en medio de los datos de su último disco y la promoción del mismo. El lector no avisado sin duda deducía que había muerto como Nino Bravo, por causa de su carrera musical. La realidad es otra. Patxi Andión se dirigía a Ciudad Real a la inauguración de la exposición «La caza. Un desafío en evolución». Una muestra organizada por un comité presidido por Emiliano García-Paje en el que participan la Junta de Castilla-La Mancha, el IREC, el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo de Ciudad Real. Y una exposición que contaba con un comité asesor encabezado por el propio Patxi Andión en representación de esa Universidad. Cuenta Basarán que como «miembro organizador de dicha muestra, aportó trabajo e ilusión para que fuera un éxito dada su vinculación como profesor con el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos que conmemora con esta exposición los 20 años de su nacimiento». Pero de ese Patxi Andión no había que hablar, a pesar de que en esta etapa de su vida dedicara mucho más esfuerzo a la cinegética que a la canción. Patxi rompía el molde del «progre».

