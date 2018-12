Homeopatía política

Ignacio Camacho

Seguir Actualizado: 13/12/2018 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo muy común en los botiquines caseros, incluido el del Palacio de la Moncloa. Según manifestó ayer Borrell en el Foro ABC, el popular fármaco constituye la base de la receta política con que Pedro Sánchez trata el trastorno balcánico de Quim Torra, atacado de convulsiones y espasmos en su fiebre antiespañola. Hasta ahora no parece haber surtido mucho efecto una terapia tan conservadora, que equivale a tratar con aspirinas una enfermedad tumorosa; la mitología nacionalista se ha vuelto ya inmune a cualquier medicación apaciguadora. La única prescripción eficaz, y no del todo, en el conflicto de Cataluña es la que vienen administrando las togas: la Justicia como última fórmula de contención de la

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Constitucionalismo retráctil

Constitucionalismo retráctil ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Pastores

Pastores ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Una mala idea