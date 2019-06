El hombre rebelde

Seguir Pedro García Cuartango Actualizado: 24/06/2019 23:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Albert Camus acuñó un concepto que bautizó como «la rebelión metafísica» para expresar el movimiento por el que el hombre se levanta contra su condición y la creación misma.

«¿Qué es un hombre rebelde? Alguien que dice no. Pero negar no es renunciar», escribió el escritor e intelectual francés. La segunda parte de la frase es la más importante porque negar es también afirmar. Cuando digo no a esto, digo sí a lo otro.

En la política española, suelen ser raros los hombres que dicen no, pero los hay, los ha habido siempre. Recuerdo el gesto de Luis Gómez Llorente cuando en 1982 se retiró de la política por disconformidad con el giro que había dado al PSOE un Felipe

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Europa y la dulzura de vivir

Europa y la dulzura de vivir ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La Inquisición sigue entre nosotros

La Inquisición sigue entre nosotros ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El obispo curioso