El holocausto olvidado «Que el comunismo no haya pedido nunca perdón por los millones de víctimas que produjo es incomprensible»

HE visitado hace unos días en Kiev el memorial a las víctimas del Holodomor -la hambruna, en ucraniano- que recuerda el asesinato por hambre de aproximadamente cuatro millones de ucranianos, provocada fríamente por Stalin en 1932 y 1933 para aplastar toda capacidad de resistencia al régimen comunista por muchas generaciones y hacer de este país una fortaleza bolchevique. Las fotografías impresionantes allí exhibidas, los textos de las órdenes de requisa de cereales y alimentos, las penas impuestas a los que los ocultaran o los datos de aldeas enteras con todos sus habitantes fallecidos por hambre, me produjeron una gran impresión y me han impulsado a conocer más a fondo esta página espantosa de la maldad del comunismo que tan a