Una historia global muy oportuna «España y el más amplio Mundo Hispánico han contribuido decisivamente a la historia universal y, en concreto, a la consolidación de la civilización»

Por Melitón Cardona

El Pew Research Institute es un think tank radicado en Washington D.C. que se dedica al análisis de tendencias de opinión. Según una de sus encuestas -llevada a cabo en Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Grecia y España- el único de esos pueblos que no tenía buena opinión de su trayectoria histórica era el español. En el siglo XIX, Joaquín Bartrina no necesitó encuestas para asegurar en su conocido poema aquéllo de que «… y si habla mal de España es español»; esa anomalía puede atribuirse a un exceso de autocrítica, a puro derrotismo, a un comprensible estado depresivo tras siglos de patente superioridad o a un lamentable desconocimiento del papel estelar de la Monarquía hispánica en la configuración del mundo