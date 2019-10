Historia de un engaño

Francisco Robles SEGUIR Actualizado: 22/10/2019 23:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que no nos engañen más, por favor. Que no nos digan que mañana terminará el franquismo gracias a un presidente que no es capaz de ejercer como tal en una parte dolorida y dolorosa de España. Pedro Sánchez no puede terminar con el franquismo por una sencilla razón: porque otros se encargaron de hacerlo cuando más peligro había. De acabar con el régimen se encargó el Rey cuando abrió las cancelas de España renunciando a sus poderes, porque la Transición fue eso, una renuncia compartida que los maximalistas confundieron con una traición. Desde Fraga hasta Carrillo, pasando por Suárez y González, cada uno cedió una parte de su esencia para que pudiera encajar la democracia en la España sin ira

