Pedro García Cuartango: Hiroshima, Hiroshima

Pasaban unos pocos minutos de las ocho de la mañana cuando estalló la bomba. Hiroshima no había sido castigada durante la guerra y la ciudad se desperezaba cuando a varios cientos de metros de altura hizo explosión el artefacto arrojado por el Enola Gay. De ... repente, una nube de fuego elevó la temperatura a casi 30.000 grados centígrados, matando en unos pocos segundos a unas 70.000 personas. Ayer se cumplieron 75 años de aquella tragedia.

Cuando Truman aprobó el lanzamiento de la bomba, muchos aplaudieron su decisión con el argumento de que la acción precipitó la rendición de un país que quería seguir luchando de forma suicida contra una maquinaria bélica que había aplastado al Ejército imperial. Según esa teoría, Hiroshima y Nagasaki sirvieron para demostrar el alto coste de cualquier resistencia a las divisiones de MacArthur y para evitar la muerte de soldados americanos.

El argumento no es fácilmente refutable desde una lógica por la que el fin justifica los medios, pero el paso del tiempo no ha paliado en lo más mínimo el horror por aquella acción que provocó la muerte de unos 300.000 civiles en las dos ciudades japonesas. Quienes vivían allí fueron víctimas inocentes de un conflicto que no habían provocado. No tuvieron la oportunidad de defenderse ni de huir ante una fuerza devastadora que sirvió para poner en evidencia una capacidad de destrucción sin límites.

Hiroshima significó el triunfo de la razón de Estado frente el precario derecho al respeto a la vida, a esa dignidad con la que nacemos y que no nos puede ser arrebatada por las armas ni por la violencia. En ese sentido, aquel día se cruzó una línea roja porque quienes recurrieron a lanzar la bomba no eran los bárbaros y amorales servidores de Hitler, sino un Gobierno que representaba la decencia, los valores y la cultura occidental.

Si el fin justifica los medios, si para lograr una victoria es lícito asesinar a inocentes, no hay ningún barrera que separe el bien y el mal. Entonces, cualquier acción puede ser disculpada o defendida con el argumento de su utilidad. Hiroshima y Nagasaki sólo fueron el principio de una larga serie de horrores que mancharon la segunda mitad del siglo XX. Desde los crímenes de Pol Pot a la guerra fratricida en la antigua Yugoslavia pasando por los abusos del colonialismo en Africa, hemos sido testigo de iniquidades que han superado todo lo imaginable. No hay límites para la maldad humana ni para la carencia de escrúpulos de algunos gobernantes. Pero lo que más me sorprende es nuestra capacidad de olvido. Todos esos acontecimientos apenas han dejado rastro en nuestra memoria. Hay una frase del personaje que encarna Emmanuelle Riva en «Hiroshima, mon amour», la película de Resnais, que me impresionó. La actriz francesa le dice al amante japonés al que acaba de conocer entre las ruinas de la ciudad devastada: «Llegará un tiempo en el que ya no sabremos dar un nombre en nuestra memoria a lo que ha pasado. Después desaparecerá todo».

Esas palabras han resultado proféticas porque ya no sabemos dar un nombre a las cosas que nos sucedieron ni guardamos la memoria de los horrores de los que hemos sido testigos a distancia. Ni siquiera somos capaces de analizar las causas ni de hacer el más mínimo esfuerzo para que se repitan. ¿O acaso no lo estamos viendo en Siria, en Libia o en Sudán?

Hiroshima sigue siendo un triste recordatorio del peligro de no sentirnos aludidos cuando la desolación y la barbarie se producen a miles de kilómetros. Pero ellos podríamos haber sido nosotros. Como apuntaba Santayana, quienes ignoran la historia está condenados a revivirla.