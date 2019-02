Haciendo amigos, perdiendo audiencia Primero el embajador del sátrapa Maduro y luego el de Torra. Faltaron Picardo y Willy Toledo. No hay como desayunar con TVE y quienes despellejan a España.

Álvaro Martínez

«Sí, las audiencias son flojas, es cierto, pero la gente me para por la calle y me dice que qué bien, que cómo les gustan ahora los Telediarios». CIS de Tezanos aparte, este batallón no ha hallado esta semana un monumento al ridículo tan primorosamente levantado como el discurso de Rosa María Mateo para justificar los malísimos datos de audiencia de los programas informativos de TVE y que, de enero a enero, señalan una pérdida de 373.000 espectadores en los Telediarios, de medio millón en el «Informe Semanal», de casi cien mil en «Los Desayunos» y de 238.000 en «La Noche 24 horas». Millón y pico de media. De tal forma que si hace un año los informativos de la