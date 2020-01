Guardar la Constitución

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 12/01/2020 00:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A lo mejor es lógico y normal, lo que se lleva, pero a mí no me lo parece. Que el Rey se entere de los nuevos ministros por los periódicos y que ya una vez completado el Gobierno (en Neolenguaje, «Coalición Progresista») vaya Sánchez y le anuncie ¡por teléfono! a Su Majestad su composición con algo así como dos docenas de vicepresidentes y medio centenar de ministra y ministras... Corto me parece que me quedo, y no es exageración andaluza: el banco azul llegará del Congreso a Neptuno. Cuando justo tenía que haber sido al revés: primero llevar a La Zarzuela la lista de los nuevos ministros, enseñársela oficialmente al Rey y luego darla a conocer a los medios informativos.

