La gran resaca

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 14/10/2019 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España amanece de resacón de sentencia, deglutiendo todavía una decisión que no ha contentado a casi nadie, pero tal vez la jurídicamente posible.

-El Supremo. El Código Penal no permitía castigar lo sucedido como «rebelión», porque no se logró acreditar un uso sistemático de la violencia promovido por los acusados, aunque sí la hubo. Junqueras y compañía, que pueden ser fanáticos, pero no imbéciles, se cuidaron de envolver su golpe en ropajes -falsarios- de seudodemocracia y evitaron incitar de palabra a la violencia. El Supremo hubo de optar por «sedición» y las penas se quedaron en la mitad. La decisión guarda también relación con el Tribunal de Estrasburgo, donde cuando llegue el recurso de los condenados se podría volver arduo

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas Evidente vacío legal

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Españyhood

Españyhood ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El país que nos gustaría