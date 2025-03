José Manuel García-Margallo: Por un gobierno de salvación nacional

«Nos conocimos enfrentados, pero no tardamos mucho en comprender que veníamos del mismo sitio... y que nos quedaba mucho camino por recorrer juntos. En Pablo Iglesias he encontrado un compañero de mente incisiva y voluntad bolchevique... Él me enseño que el arte de la guerra se practica con método y tesón, haciendo más que diciendo». (Íñigo Errejón. La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia, un análisis discursivo, 2012). Parece que Pablo e Íñigo van a volver a estar juntos en un gobierno de socialistas y comunistas que tiene escasísimos precedentes en Europa: uno en Francia y otro en España.

Empiezo por Francia. François Mitterrand nombró a cuatro ministros comunistas en 1981. La economía se desplomó y el gobierno hubo de girar a la derecha, lo que provocó su salida. Barrunto que Felipe González tomó nota de esta experiencia y cuando llegó al poder se apartó completamente de los comunistas. Fue aún peor en 1997: Jospin cometió el mismo error que Mitterrand con consecuencias nefastas: ni siquiera pasó la primera vuelta de las presidenciales y, por primera vez el ultra Jean Marie Le Pen se clasificó para competir en segunda vuelta con Chirac.

En España, hay que remontarse a la Segunda República para encontrar una alianza entre socialistas y comunistas. En septiembre de 1937, Largo Caballero incluyó en su gobierno a Vicente Uribe y a Jesús Hernández. No pararon de enredar hasta acabar con él. Le recuerdo a Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, que Santiago Carrillo aprovechó la ocasión para hacerse con el control de las juventudes socialistas. Mis amigos socialistas de pata negra me lo tienen muy dicho: con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más. Hasta que ha llegado Sánchez.

Rodríguez Zapatero sentó las bases para lo que ahora está pasando: hizo de un partido socialdemócrata un partido radical que apela a los colectivos cuya identidad ha sido cuestionada: feministas, homosexuales, ecologistas y nacionalistas periféricos. Sánchez ha dado un paso más al definir España como un Estado plurinacional y federal en el que el PSOE sería el único partido de ámbito estatal presente en las nacionalidades históricas, y, en consecuencia, el único capaz de vertebrar España. Consumada la transmutación del PSOE, Sánchez quiere ir más lejos: quiere hacer gobierno con los bolcheviques de Iglesias, los mencheviques de Errejón, los nacionalistas vascos, canarios y cántabros, e incluso con los transversales de Teruel.

Un gobierno corcusido, zurcido con puntadas mal hechas que sólo nacerá con el permiso de ERC, que ya ha aseverado que su objetivo es atornillar a Sánchez. Pronto veremos a los políticos presos paseando por Las Ramblas y a Junqueras manejando los hilos de la Generalidad como Puigdemont dirige ahora a Torra. Por paradójico que resulte, apoyan a Sánchez partidos a los que han votado los burgueses de Pedralbes, los jelkides de Neguri y los anticapitalistas de Cádiz. ¿Hay quien dé más?

Un gobierno tan chafallón, tan chapucero, es siempre un disparate, más aún cuando está llamado a dirigir una España zarandeada por una crisis social, territorial e institucional. Empiezo por la crisis social: muchos españoles acuciados por la recesión se vieron impulsados a refugiarse en partidos populistas -de derecha y de izquierda- que prometían lo que querían oír sin molestarse en explicar cómo pensaban hacerlo. Cuando truena, uno se encomienda a Santa Bárbara, a Pablo Iglesias o Santiago Abascal. Al rebufo de la crisis, el nacionalismo catalán cambia del autonomismo al independentismo sin que nadie haya hecho nada por frenarlo. Parece que ahora el nacionalismo vasco también quiere apuntarse a la fiesta. Cs y VOX crecen con fuerza. Esta triple crisis ha acabado con el bipartidismo y la primera Transición.

Y eso me da pie a hablar de la pasión y muerte de Albert Rivera, porque lo que ha pasado nos puede pasar a nosotros si cometemos los mismos errores. Cs nació como un partido bisagra capaz de llegar a acuerdos con la derecha y la izquierda para evitar que siempre fuesen los nacionalistas periféricos los únicos capaces de asegurar la gobernabilidad de España. En febrero de 2016, después de unas elecciones que no habían resuelto nada, pactaron con Sánchez un gobierno entre socialistas y liberales que hubiese desbloqueado la situación. Los españoles les premiaron haciéndoles pasar de 40 a 57 escaños. Después de las elecciones del 28 de abril, cambiaron de posición y le negaron a Sánchez el pan y la sal. Lo coherente hubiese sido entonces entrar en el España Suma que había propuesto Casado. Tampoco lo hicieron y muchos españoles no entendieron por qué o para qué tenían que seguir votándoles. Moraleja: cuando un partido deja de ser útil, desaparece.

¿Qué hacer ahora? Como la historia de Ciudadanos demuestra, un partido solo es grande cuando responde eficazmente a las aspiraciones de sus simpatizantes. Y si algo es claro es que nuestros electores quieren, sobre todo, tres cosas: España, libertad y bienestar económico. Las tres corren peligro si se consolida la alianza socialista-comunista-secesionista. Lo que ahora toca es evitar que Sánchez nos arrastre al precipicio ofreciéndole una alternativa distinta: un gobierno de salvación nacional que permita preservar los pilares sobre los que se hizo la Transición y en los que se sustenta el orden liberal internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial. Me temo que Sánchez ni siquiera considere esta propuesta porque eso le forzaría a hacer exactamente lo contrario de lo que quiere hacer. Pero eso no nos exonera a nosotros de plantearla. Por responsabilidad. Por España.

José Manuel García-Margallo es eurodiputado del Grupo Popular