El Gobierno se niega a auditar ya su gestión

El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber decidido que los problemas y la gestión de los mismos no son cosa suya. Tampoco los análisis ni la transparencia. Ayer, Fernando Simón vino a poner toda clase de excusas para no atender de inmediato la petición de una veintena de eminentes científicos que han solicitado la realización de una auditoría independiente y externa de la gestión de la pandemia por parte de las autoridades españolas. Cree el Gobierno que «no es el momento», que le sería imposible detraer medios para este trabajo y que no sería fácil reclutar expertos solventes en el exterior porque estos estarán muy ocupados en sus países. Todo ello con buenas palabras, reconociendo la necesidad de ese estudio analítico, pero negándose a activar ya este mecanismo auditor que, sin duda, sería de gran ayuda para acometer con más eficacia la gestión de los anunciados rebrotes otoñales del Covid-19, que se espera que sean más duros que estos que están teniendo lugar en el verano y que tanto está costando contener. La alergia del Gobierno por la transparencia es más que preocupante y se ha convertido en una constante desde el principio de la pandemia. Baste recordar el hiriente desbarajuste en el conteo de los fallecidos. Supera ese oscurantismo incluso el ámbito sanitario, como demuestra la desactivación del Portal de Transparencia donde no se daba explicación a las caóticas compras de material sanitario u otras contrataciones que presentaban serias deficiencias. No quiere el Gobierno que se audite su labor, no se arriesga a que miradas independientes se aparten de sus discursos triunfalistas, como aquel del propio Sánchez arrogándose el mérito de haber salvado, según su cuenta de la vieja, 450.000 vidas. Eso que se lo explique a los familiares de los más de 40.000 muertos. Sánchez apaga la luz del Covid, porque para él la verdad no cuenta.

