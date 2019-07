«Gatopardismo» en el BCE de Lagarde

Seguir María Jesús Pérez Actualizado: 03/07/2019 23:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«And the winner is? Lagarde!!!». Sorpresón entre el público. O no. El caso es que ya tenemos sucesora de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE) a partir del próximo octubre, lo que supone asumir la filosofía del «gatopardismo», o lo «lampedusiano» de la política, el «cambiar todo para que nada cambie». Pues eso. Continuismo puro y duro. Nada de un alemán al frente de la máxima autoridad monetaria en la Unión. A ver si vamos a empezar a redirigir la política monetaria más hacia el alivio de la rentabilidad de los bancos alemanes (los «halcones»), subiendo tipos al margen del devenir económico común, y dejamos de lado a la de los más «ibéricos» (las «palomas»).

