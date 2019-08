La gallina

Seguir Salvador Sostres Actualizado: 29/08/2019 23:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podemos en su intento a la desesperada por evitar unas nuevas elecciones que van a destrozarles; Podemos en su vana pretensión de disimular que ha perdido todo lo que anhelaba y que le tiene miedo a la democracia, a la gente a la que no hace ni un año tanto apelaba, me recuerda a estos vídeos que se han hecho virales sobre los dementes que separan a las gallinas para que no las violen los gallos. Los que querían tomar el cielo por asalto, y de verdad creían que iban a tomarlo, se han quedado como cuatro lunáticos repitiendo sandeces que a nadie importan y que ya nadie teme. Tal vez éste haya sido el mayor desprestigio de Podemos: que

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El corazón de la alegría

El corazón de la alegría ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Hay caníbales

Hay caníbales ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Niño