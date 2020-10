Cambio de guardia Samuráis, maestros Los veo, en la distancia, enfrentarse sin defensas al acecho de un asesino omnipresente

Gabriel Albiac Actualizado: 08/10/2020 10:53h

«La soledad del samurái es tan profunda como la del tigre en la selva». De todos los oficios, puede que ninguno se asemeje tanto a eso que el Bushido atribuye al samurái cuanto el magisterio. Pero es que, en la tradición taoísta, que el Bushido prolonga y culmina, maestro y samurái son nombres de lo mismo.

No añoro la docencia. Ocupó cincuenta años casi de mi vida. Y la extinguió el tiempo: como lo extingue todo. Sé que no fui un profesor que escribía. Fui -quise ser- un escritor que enseñaba. Pero, ¿enseña alguien algo? Es lo que, desde Sócrates, todo docente sabe dudoso. ¿Logré esquivar en algo esa barrera que Platón traza en su Menón? No lo sé. Nadie

Gabriel Albiac