Gabriel Albiac: Los dos reyes

En sucinto relato de poco más de un folio, cuenta Borges la historia de dos reyes: uno todopoderoso, subordinado el otro. Narra la humillación por el primero del segundo, al que abandona en un palacio laberíntico del cual no halla salida. Narra, sobre todo, la ... venganza del segundo, que abandona a su agraviador en un laberinto aún más perfecto porque no es fruto de artificio arquitectónico: tal laberinto es esa metáfora de la nada llamada desierto, «donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». Es la venganza del débil. Irremisible.

En 1975, un sujeto moralmente odioso supo jugar sus bazas. Franco se moría. Y, para el viejo siervo colonial Hassan II, había llegado el momento de envidar fuerte. ¿Con qué podía una tiranía náufraga del subdesarrollo vencer a un país europeo? Con el peso de la teocracia. Esto es, con la fidelidad perruna de quienes están dispuestos a dar la vida por el heredero del Profeta. El ejército español hubiera podido, pese a sus endebleces, enfrentarse al de Marruecos entonces. Pero, ¿cómo hacer frente a una marabunta de 300.000 desharrapados que avanzan sin armas? Franco se moría. Era lo esencial. Nadie quiso cargar con las furias de las internacionales almas bondadosas. Fue un éxito del Sultán en toda línea. Y la frontera entre España y Marruecos quedó al arbitrio y capricho del alauí. Los saharauis se lanzaron a la guerrilla. No seamos angelistas: no hay guerrilla que mantenga su inocencia mucho tiempo. Combatir contra un monstruo te convierte en monstruo. El abrazo de los contendientes es también simbiosis. Y, al final, ambos acaban por ser indistinguibles. No podía acaecer de otra manera en el Sahara: hoy, los nobles guerreros polisarios sólo existen en las fantasías autoculpabilizadoras de la izquierda europea. A cuarenta años de cuerpo a cuerpo feroz, en el gozne de dos tiranías, Argelia y Marruecos, sólo se sobrevive ganando en crueldad al adversario. Las acusaciones que recaen hoy sobre Brahim Ghali, jefe supremo del Polisario, son casi pleonásticas. ¿Quién cometió la necedad de traerlo oculto a España, bajo la protección de un gobierno obligado a ajustarse al mandato de las leyes? Si Sánchez juzgaba justa su acogida humanitaria, estaba obligado a proclamarla en público y asumir la responsabilidad de lo hecho. Introducirlo clandestinamente, dotarlo de documentación falsa y hacerlo atender bajo nombre fingido son ilegalidades que debilitan al Gobierno de España. Volverse forajido para curar a un forajido es inadmisible en un Estado de derecho. Y los jueces no pueden más que constatarlo. Un laberinto, «donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso», escribe Borges. Donde no hay nada. Tampoco huida.

