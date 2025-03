Gabriel Albiac: La peculiar Fiscalía

La Fiscalía presentó hace tres días recurso contra la juez que investiga las responsabilidades del Gobierno en la hecatombe sanitaria que siguió al 8-M. Le reclama que archive el procedimiento. Todo vuelve al orden.

En España, «el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia ... constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial». Es lo que enuncia el artículo 2 de la ley 50/1981 que regula su «estatuto orgánico». Y es el pasaje al que suelen echar mano los jueces cuando quieren ironizar sobre el peculiar «poder judicial» que son sus colegas.

No es fácil desentrañar la paradoja. Que, al cabo, se resume en las dos nebulosas fórmulas que esa definición conjuga: «Con personalidad jurídica propia» y «con autonomía funcional». Un juez sabe que, cuando se pliega a una imposición externa -incluida la de otro juez- en el ámbito jurisdiccional, está delinquiendo. Un fiscal sabe que delinquiría si no aceptase la orden jerárquica recibida de sus superiores y que culmina en el vértice de la pirámide: el fiscal general del Estado. Por eso no hay juez al que lo de incluir la Fiscalía en la lógica de la división y autonomía de poderes no le levante, como mínimo, una sonrisa displicente.

Acaba en ese vértice la jerarquía: también hay que decir eso. Y no es verdad que nada legalmente imponga a fiscal alguno actuar siguiendo órdenes de ningún gobierno. Hasta ahí, la autonomía de su condición de poder judicial quedaría preservada. Salvo por una mínima peculiaridad muy desasosegante: ¿quién nombra a ese fiscal general, cuyo poder sobre la institución es ilimitado y en el nombre del cual actúan todos los fiscales? Respuesta: el Gobierno de la nación. El fiscal general es, pues, un puente entre poder ejecutivo y poder judicial. Con preeminencia inexpugnable del poder ejecutivo, que es quien lo nombra.

Por eso es tan delicado ese nombramiento. Y por eso cada nuevo gobierno selecciona a los más indubitablemente fieles para ocupar ese cargo. Quien controla la actuación de la Fiscalía en un procedimiento tiene el control de una parte esencial del procedimiento entero. Y deja automáticamente de ser igual a los demás ante la ley. La división de poderes -y, con ella, la protección legal del ciudadano- no reposa sobre la buena o mala voluntad de las personas que mandan: eso, en una sociedad no angélica, sólo conduciría a las diversas variedades de despotismo, en mayor o menor medida perversos o benévolos. Montesquieu lo formulaba inmejorablemente, cuando asentaba la división de poderes no sobre bondad ni consenso: «Es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». Por la disposición de las cosas: o sea, por el automatismo de las instituciones.

Nombrar a la que hasta la víspera había sido ministra de Justicia fiscal general del Estado, puede no haber sido demasiado distinto de lo que todos los gobiernos han hecho desde 1978. Fue más desvergonzado. Y esa ausencia de pudor puede llegar a ser fatal en política. En países con sólida tradición garantista, hubiera levantado un escándalo mayúsculo. Aquí pasó. Y se cedió a la bobada subjetiva: «Es una persona decente, no cederá a presiones políticas». Pero un poder judicial que depende de «decencias personales» está ya muerto. La Fiscalía presentó hace tres días recurso contra la juez que investiga las responsabilidades del Gobierno en la hecatombe sanitaria que siguió al 8-M. Le reclama que archive el procedimiento. Todo vuelve al orden.