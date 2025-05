Gabriel Albiac: El patán filantrópico

¿Nos pierde la estética? Sin duda. Nos pierde cuando jugamos al juego más plebeyo: la política. Un sujeto estéticamente decente no debiera dejarse rozar por su aliento. Y ya sé que Aristóteles hablaba de lo político como lo más noble. Y ya sé que, ... para un ateniense de su siglo, noble, bello y verdadero son lo mismo. Hasta que Epicuro nos enseñó que era mentira.

Las palabras no perduran en el tiempo. Hay un muro infranqueable entre la ciudad griega y nosotros. En la Atenas de Aristóteles, el número de quienes entran en la combinatoria de la administración ciudadana no llega al diez por ciento. Y toda decisión reposa sobre la inmediatez asamblearia. Pero eran siempre los mismos los que entraban en el reparto: los aristoi, los excelentes (que puede también traducirse por «elegantes»), aquellos en quienes verdad, bien y estética eran lo mismo.

El voto en una sociedad moderna no es asambleario. No podría serlo, cuando hay que contabilizar decenas de millones de votantes. Lo que llamamos democracia y lo que los griegos designaban con ese nombre son cosas que no mantienen entre sí similitud alguna. Con aquel reconocible reparto del mando entre la élite económica, pero también intelectual y estética, de la pequeña ciudad griega del siglo IV, se perdió, para el mundo moderno, toda la jerarquía de dignidades que hacían del político gestor de eso que Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, llamaba el «arte del bien supremo». Y que, menos entusiasta, Platón añora en su autobiográfica Carta VII: «antaño, cuando era joven, nada anhelaba más que, como todos los jóvenes, dedicarme a la política».

Fingimos -pero es hoy ésa una ficción burlesca- que algo de aquella vieja dignidad pervive en los políticos, y a eso nos empeñamos en fantasearle continuidad con lo que los atenienses llamaban «democracia». Es ridículo. Pero el peso de las palabras aplasta, con frecuencia, la inteligencia. Y, pese a haber pasado por gente como Zapatero o como Sánchez, seguimos empecinándonos en bucear, bajo la inexorable vulgaridad, un germen de cosa digna en el político. Que, por supuesto, no existe.

La proyección sobre lo lejano nos sirve para exorcizar eso que sabemos un disparate. Y el complejo de inferioridad europeo se proyecta sobre los Estados Unidos para buscar consuelo. «¿Donald Trump? Un indisimulado patán». Sin duda. Y, ante tal evidencia, todo lo demás sobra. Como si de tantos de nuestros políticos europeos pudiera eludirse el calificativo «patán».

Los elegantes hijos del gánster licorero Joseph P. Kennedy no eran patanes. Eran aristócratas. Y desencadenaron, en Vietnam, la más atroz guerra de la América contemporánea; y su única derrota. El elegante Obama fue de guerra en guerra. Trump es un perfecto patán. En cuyo mandato el conflicto israelo-palestino entró en fase resolutoria. Seamos cautelosos con la estética.