Otro gobierno

Una morada solitaria y en silencio puede ser el paraíso. Si la pueblan libros. Pascal y Borges dan versiones, lúcidas y sucintas, de eso. «Yo, que me imaginaba el paraíso / bajo la especie de una biblioteca».

Vivo bajo la plaga igual que he vivido estos años. Mi biblioteca es aceptablemente buena. Y, si me viene el capricho, puedo ser infiel al silencio pascaliano con la universal música que regala la telemática. Nada ha cambiado en mi vida. Salvo el mundo que me rodea. O sea: todo. Básicamente: muere gente. Básicamente: hay responsables de esas muertes. Básicamente: ponen cara de no serlo.

Ningún reproche tengo hacia los virus. Ellos nos exterminan sin saber que lo hacen. Nosotros sabemos que debemos

Gabriel Albiac Articulista de Opinión