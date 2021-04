Héroes marchitos

Gabriel Albiac SEGUIR Actualizado: 28/04/2021 23:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Era primavera. Hacia 2011, creo. Y yo me jubilaba de mi cátedra de Filosofía en la Complutense. Tuve mi homenaje. El mejor de todos: pocos han tenido uno así. Al llegar al edificio de la vieja Facultad de Letras, que fue mi madriguera de medio siglo, pasé sobre una pintada que no estaba allí dos días antes. Llenaba todo el paso de peatones que lleva a la puerta principal: «Albiac de siiempre fascista». Ignoro si la reduplicación de la ‘i’ era un tropiezo debido a las prisas del autor o un hallazgo enfático. Me pareció encantador como despedida.

Volvieron a mi memoria imágenes de una carga a caballo de los grises en exactamente ese mismo punto cuarenta y tres años

Sigue leyendo esta noticia ¡GRATIS! Hasta el 2 de mayo, tan solo registrándote podrás acceder y disfrutar de todo el contenido ABC Premium. Regístrate Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC No sólo analfabeta

No sólo analfabeta ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC «¡Ay, ángel mío!»

«¡Ay, ángel mío!» ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Navalni se muere