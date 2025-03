Gabriel Albiac: Europa o el ocaso

¿En qué oscuro pasaje de la historia se extinguió Europa? Porque Europa está extinta ahora: eso es un dato. Lo hemos venido sospechando a lo largo del siglo que se abrió con la Gran Guerra de 1914: ese metódico suicidio de las mitologías de ... razón y progreso, sobre las cuales se habían asentado los dos siglos gloriosos que la precedieron. Quedan ruinas, por supuesto. De aquel viejo esplendor, quedan ruinas bellísimas para solaz del turista. Pero no se atisba en ellas un aliento de vida. Ni siquiera el deseo de producir los instrumentos que eviten su muerte.

Hace algo más de un siglo, los hombres del 98 lamentaban el crepuscular aristocratismo que habría de llevar España a la muerte: ‘¡que inventen otros!’ Hoy, el espectáculo de una Europa a la cola mundial en la vacunación contra el coronavirus, incapaz de haber siquiera intentado seriamente producir sus vacunas, dependiente de los que sí se ensucian las manos productivamente en los laboratorios -Gran Bretaña y los Estados Unidos, desde luego, pero también Rusia y China-, nos pone ante la escena irrefutable de la resignada marcha hacia la nada del Continente. De su aceptación de ser ya, a la cola investigadora y productiva del planeta, tan sólo la gran mansión que vive de ser exhibida ante los ricos visitantes.

De su esplendor perseveran ruinas, sí. Ruinas demasiado bellas para poder aún olvidar lo que en ellas resuena. Pero en esas ruinas muy poco vive ya de aquel encanto que evocara Georg Simmel: «El encanto de la ruina reside en el hecho de representar una obra humana, aun cuando dé la impresión de ser una obra de la naturaleza». Nuestras ruinas son venales: descuajeringada casa de ‘instant-pleasure’ (al insípido modo funcional del ‘instant-cofee’) para turistas sin demasiado tiempo. Y eso las condena a trocarse, muy deprisa, en escombro.

‘Ereb’ y ‘Assou’ designaban, para los marineros fenicios, las dos orillas del mar Egeo. Por Ereb, que significa ‘declive’, se retiraba el sol desde la perspectiva asiria, que, en la más antigua estela en donde aparece el nombre, designa el territorio en ese Ereb abierto como el ‘reino de la noche’. Con Assou, la misma estela asiria se refiere al retorno del sol que nace. El decurso del tiempo preservó casi intacta esa etimología. Y un tono melancólico queda adherido con ello a esto que era una metáfora de la decadencia, Europa, antes de designar lugar geográfico -geopolítico menos aún- alguno: la línea de sombra, tras de la cual la luz naufraga y deja sólo su recuerdo.

De esa topología de las dos orillas egeas se apoderarán los griegos. Su transparencia pone el arranque de las ‘Historias’ (más bien, deberíamos traducir ‘Relatos’) de Heródoto, al describir (I, 209) el sueño en el que Ciro vaticina la traición del linaje de Hystaspes: «Los dioses, teniendo de mí un especial cuidado, me revelan cuanto me debe suceder; y ahora mismo he visto la noche pasada entre sueños que el mayor de tus hijos tenía en sus hombros dos alas, y que con la una llenaba de sombra el Asia, y con la otra la Europa. Esta visión no puede menos de ser indicio de las asechanzas que trama contra mí». Pero, el mismo Heródoto se guarda de dar a esa ‘Europa’ identidad con el lugar amable de su propia Hélade. Territorio de las sombras, cuando el historiador ateniense procede a enumerar a los combatientes helenos, se detiene para anotar cómo ‘las tropas tomadas de la Europa’ deberían ser cuantificadas aparte.

¿Sabemos cuando comenzó a extinguirse Europa? Los historiadores lo saben. Basta con confrontar los dos grandes libros sucesivos de Eric Hobsbawn: ‘El largo siglo XIX’ y ‘El corto siglo XX’. La infamia de la oficialidad que, en 1914, abandona a sus tropas -se salva la excepción única de los oficiales ingleses- a la muerte por pudrimiento en las trincheras del 14, cierra todas las ensoñaciones del siglo XIX acerca de la democracia y la armonía sociales. Y abre una guerra civil, transversal a todas las naciones europeas, entre la plebe que fue humillada y masacrada en sórdidas toperas y una alta oficialidad que jamás se ensució las botas en el barro. De esa infamia daba cuenta el ‘Paths of Glory’ de Stanley Kubrick. Y, con menor desgarro, pero no menos honda tragedia, ‘La Grande Illusion’ de Jean Renoir. Y Louis-Ferdinand Céline, por supuesto.

¿Qué fue todo lo que vino luego de aquel feroz descoyuntamiento? Una guerra civil europea, que se extiende desde 1917 hasta la invasión nazi de Polonia y el inicio de la segunda guerra mundial en 1939. Una guerra civil que se despliega en los frentes de la mayor matanza militar de la historia. Pero también, y antes, en los armados choques civiles que rigen el ascenso de los totalitarismos en Rusia, en Italia, en Alemania, en España, en menor medida en todo el Continente. De esa superposición de dispersas guerras civiles y hecatombe militar única nos viene la Europa que hemos conocido: territorio entre algodones, inocuo y tutelado, en medio de las tempestades de acero de la más letal de las tres guerras mundiales del siglo XX: la que, tal vez por lo insoportable de reconocerla, llamaron ‘Guerra Fría’.

A esa neutralidad bien pagada en el largo conflicto que va de 1948 a 1989, debe Europa su opulencia de medio siglo. También la indefensión que habría un día -ahora- de pagar tan alto: Europa ha sido la bella mantenida que de ninguna tarea doméstica ha de cuidarse. Sabíamos de nuestra renuncia al gasto militar: no es una pequeña cosa, la URSS se derrumbó por no poder soportarlo. Sabemos ahora de nuestra renuncia a la investigación farmacológica. Los Estados Unidos, la Gran Bretaña, la China o Rusia, que fabrican sus propias vacunas, pueden, con toda razón mirarnos con el compasivo desdén con el que nos miran. Sólo los autosuficientes pueden aspirar a salvarse en una crisis de envergadura. En ésta.

¡Pobre Europa! Dama decrépita, antaño bella, que, en el crepúsculo reviste sus mejores joyas, a la busca de un comprador que le pague la cena de esta noche. Tal vez, la última.

Gabriel Albiac es filósofo