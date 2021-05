2050 no existe

Gabriel Albiac SEGUIR Actualizado: 25/05/2021 09:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antes, mucho antes, de que los ‘Sex Pistols’ de Johnny Rotten y Sid Vicious berrearan su letanía suicida («No future, / no future for you»), un obispo de la africana Hipona, hace mil seiscientos años, fulminó teológicamente el elogio del futuro, esa burla de los poderosos sobre los débiles. San Agustín, ‘Civitas Dei’: «Pasado y futuro, ¿cómo podrían ser, si el pasado ya no es y el futuro todavía no es? Y, en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad». Quevedo hará con eso gran poesía.

Imponer como real la fantasía llamada futuro es atrapar, a quien acepte hablar de eso, en la prisión de ilusiones a la

