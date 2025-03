Fulgencio Coll: El progresismo despótico

Es un hecho de que la insurgencia catalana, con el apoyo de la Generalidad, llevó a cabo un acto de sedición en octubre de 2017, según sentencia firme del Tribunal Supremo. El resultado de las elecciones generales de octubre de 2019 dio como resultado una ... victoria insuficiente del partido del candidato socialista para ser investido presidente del Gobierno. Para ello se necesitaban los votos o la abstención de otros partidos, las cuentas sólo salían si se conseguía el apoyo de los independentistas catalanes. La decisión fue someterse a las reivindicaciones de los sediciosos.

Como es sabido, el acuerdo se gestó entre una representación del PSOE y otra de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los temas debatidos y los resultados de dichas negociaciones no se publicaron, pero todo indica que fueron dirigidas por los insurgentes. El lenguaje de las declaraciones de los socialistas que participaban en las negociaciones, se iba adaptando al nuevo escenario a medida que las cesiones a los insurgentes se iban materializando. La prueba de que la cesión a los separatistas era obvia, es que dejaron de emplearse referencias a la Constitución y tras uno de los encuentros, el Secretario de Organización del PSOE tuvo una alucinación y declaró: «conflicto político».

La satisfacción de las demandas independentistas y la libertad de los condenados, son las condiciones de los insurgentes al Gobierno para el apoyo parlamentario. La realidad demuestra que cualquier posible desviación gubernamental de los compromisos adquiridos es corregida de inmediato a requerimiento directo de ERC. Uno de estos episodios ocurrió cuando los insurgentes forzaron al presidente del Gobierno de España a una reunión, previamente cancelada, con un presidente de la Generalidad cuya legitimidad en el cargo está en entredicho, con vistas a preparar lo que aparenta un delito: una mesa de negociación para la autodeterminación.

Es irresponsable lo declarado por el jefe del Ejecutivo tras su entrevista con el presidente de la Generalidad, al asegurar que el Estado tiene que ir más allá de la ley para llegar a una “solución” de la insurgencia catalana o lo que es lo mismo, actuar más allá de la ley, algo que entra de lleno en la ilegalidad. Por su parte, el Secretario General del PSC aseguró que los delitos de sedición y rebelión no tienen sitio en Cataluña y que hay que modificar el Código Penal para que los insurgentes puedan ser liberados. Nos dicen que en Cataluña hay un «problema político» para justificar lo injustificable.

Lo que proclaman los secretarios generales del PSOE y del PSC, es que el tema de la insurgencia catalana se trate por procedimientos extraconstitucionales. Se debe llegar a un acuerdo entre los delincuentes y los socialistas atendiendo al «Derecho Natural», predicando que esta solución se debió adoptar hace años y quienes aplicaron la Constitución, o trataron de hacerlo, cometieron un error: no promovieron el reencuentro, no derogaron los delitos contra la Constitución y no habilitaron el derecho de autodeterminación. Conclusión, la reaccionaria derecha estatal es culpable.

Hay que señalar que el movimiento insurgente tiene un objetivo estratégico: crear la República Catalana. Los insurgentes, a pesar de sus rencillas, responden a un plan premeditado. A través del Parlamento autonómico como sede de la soberanía catalana, disponen desde hace décadas de sus propios medios de comunicación sostenidos con dinero público, despliegue diplomático, red de información, educación para adoctrinar, grupos organizados para ejercer la violencia, etc. Es evidente que la Generalidad desde hace años y con la pasividad estatal, no es ajena a ello. Pasividad que se convierte en colaboracionismo cuando se revierten decisiones anteriores e incluso sentencias judiciales como en el tema de las «embajadas».

Puede asumirse que la persona que ocupa el cargo de presidente del Gobierno no se conduce según un plan establecido con objetivos de legislatura orientados al bien general, al contrario, reacciona a medida que se van produciendo los acontecimientos, salvaguardando su bien superior que es la permanencia en el cargo.

La presidencia del Gobierno debe tener presente que su poder en territorio nacional está tasado por el marco legal vigente, que la ley basta para determinar el momento en que se extralimite en sus funciones y quede deslegitimado. La referencia a la «política» y al «diálogo», como únicos medios posibles de gobierno, son invocaciones cínicas y antidemocráticas en cuanto traspasan la ley. La sedición catalana no debe gestionarse como un asunto de política exterior, existe la Ley española que obliga a todos los nacionales, incluidos los insurgentes, el PSC y también a los miembros del Gobierno.

Algo gravísimo es el «mercadeo» de competencias. Aunque está reñido con el espíritu constitucional se ha empleado y se emplea. El Gobierno, para calmar a los insurgentes y preservar sus intereses partidistas, ofrece competencias y privilegios que dañan la conciencia nacional y promueven la desigualdad entre españoles. El goteo de estas prebendas no tiene sentido, refuerza al independentismo, crea desequilibrios territoriales, fomenta déficits que propician futuros chantajes presupuestarios a costa de otras autonomías.

Con quien ha pactado el Gobierno de España es con un partido regionalista ERC, quien obliga al presidente es un miembro de ERC, pero quien dice cómo debe ser el Código Penal es el PSC. A todo esto, cuando se va a constituir la «mesa de la infamia» no se dan explicaciones en el Congreso, se le hurta a la representación de la soberanía la comisión de un acto de apariencia delictuosa.

El progresismo dialogante es despóticamente aconstitucional. España corre el riesgo cierto de una adulteración constitucional que afectaría a su ser nacional. Los mecanismos de protección de la Constitución deben activarse e iniciarse la instrucción de la vía penal para los felones.

La coyuntura que atraviesa España es objetivamente peligrosa dado que pueden tomarse decisiones equivocadas difícilmente reversibles. No es concebible que un Estado democrático tenga legalizado a un partido cuyos dirigentes están condenados por sedición, que la portavocía del partido siga defendiéndolos y que sus diputados decidan la gobernabilidad. Es aberrante que un Gobierno, supuestamente constitucional, llegue a un acuerdo de legislatura con insurgentes activos. Es ilegal que se constituya una mesa de negociación entre los insurgentes y el Gobierno. Felonía podría llamarse la figura.

Esta coyuntura se superará con patriotismo y será el momento de aplicar la Constitución y de modificar las lagunas que han permitido llegar a la presente situación.

Fulgencio Coll Bucher, es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma.