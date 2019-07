La Tercera El frente de la mentira «Seguimos sin comprender la profundidad y naturaleza de la crisisque nos caracteriza, no solo a los españoles, sino a todos los europeos:una crisis moral, de principios, de referentes permanentes, de carácter antropológico, de la verdad»

Jaime Mayor Oreja Actualizado: 04/07/2019 23:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A lo largo de estos últimos años y meses, cuando -tanto en ámbito privado como público- me he referido al proceso que vive España y, sobre todo, cuando he afirmado la existencia de un «frente popular», la reacción de quien lo ha escuchado oscilaba entre la infinita distancia y el rechazo. No se quería aceptar la realidad del proceso que iniciaron ETA y Rodríguez Zapatero en los arranques de los dos mil ni la culminación del mismo en el «frente popular».

Lamentablemente, día tras día, acta tras acta de los encuentros entre los enviados de Rodríguez Zapatero y ETA, derivada tras derivada de aquel proceso, confirman tanto la existencia del mismo como del «frente» resultante.

Resulta una obviedad señalar que