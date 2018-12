El figurín y la detractora de Horacio

Juan Manuel de Prada

Se ha execrado mucho a Torra por apelar a la «vía eslovena» para la consecución de la quimera independentista. En cambio, nadie ha reparado apenas en las palabras hueras, chirles y hebenes con las que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, respondió al catalán:

-No es ético ni moral sacrificar una vida por una idea política.

Así Celaá refuta aquella sentencia que leemos en la hermosa oda horaciana: Dulce et decorum est pro patria mori. Pero una mujer que atribuye a Aristóteles citas apócrifas, ¿por qué no habría de refutar a Horacio? Tal vez Torra sea un sedicioso, un irresponsable y un incendiario por invocar la vía eslovena; pero esta frase de Celaá se me antoja infinitamente más abyecta

