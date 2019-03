Fichajes a la japonesa

Juan Pablo Colmenarejo @JPColmenarejo Actualizado: 02/03/2019 23:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sánchez ha convocado las generales antes de las municipales y autonómicas para que sus barones no le condicionaran pactando con Ciudadanos alcaldías y gobiernos regionales. El presidente del Gobierno está haciendo el PSOE a su medida, trazando la raya con González y Guerra porque, como dijo en la presentación de su manual, representan a una sociedad que ya no existe. En ese PSOE, del que no quiere ni oír hablar el citado autor resistente, estaba Corbacho en Cataluña. Un partido que arrasaba en el cinturón de Barcelona, donde la inmigración interior disparó el crecimiento del área metropolitana. El PSC se vestía de PSOE con Corbacho como indiscutible alcalde de Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Cataluña, durante catorce años.

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Error en Waterloo

Error en Waterloo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Cortando el amarillo

Cortando el amarillo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El relato no resiste